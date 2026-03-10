楊金龍政協委員「AI時代において、文系はかけがえのない存在」

資料写真（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

全国政協委員で同済大学学長の楊金龍氏は8日の取材に対して、「文系不要論」や「AI時代に文系で学ぶ必要があるか」といった話題に言及した。中国新聞網が伝えた。

楊氏は、「AI時代において、文系はかけがえのない存在。人の社会的思考や感情的ニーズを科学技術が完全に代替することはできない。人的・文化的素養は不可欠だ。AIがどれほど知識を増やしたとしても、人の脳の総合的な強みを超えることは決してできない」との見方を示し、「学生は、興味ややりたい職種などに基づいて専攻を選び、学際的研究に取り組むことが望ましい。学科の境界は今後ますますその境目がなくなり、複合型人材が必要とされるようになるだろう」とした。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月10日