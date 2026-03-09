AI分野で中国が初めて米国を上回る　API呼び出し量で逆転

2026年の政府活動報告には、「スマートエージェント」「スマート経済の新形態」という2つの新語が初めて登場した。

スマート経済を成長の最中にある熱帯雨林に例えるなら、スマートエージェントはその中で最も活力に満ちた「新種」といえる。

周鴻禕全国政協委員は、「スマートエージェントがタスクを実行する際、ステップの分解や試行錯誤を繰り返す必要があるため、Tokenの消費量はチャット形式の数百倍に達することもある」と、そのコスト構造を指摘する。

AI（人工知能）の世界における最小計量単位である「Token」は、今や国のAIの実力を測る重要な指標となりつつある。そしてこの指標において、中国のAIは逆転を果たした。

世界最大の大規模AIモデル用API集約プラットフォームである「OpenRouter」のデータによれば、2月28日時点で、同プラットフォーム内の上位10モデルのToken総消費量は28兆7000億を突破した。この中で、中国製モデルのシェアが初めて米国を上回り、単月ベースでのシェアも過半数に達した。

これは一時的な現象では決してない。記事出稿時点でも、OpenRouterの月間ランキングでは中国製モデルが依然として首位にあり、トップ5のうち3つを中国勢が占めている。MiniMax、Kimi、DeepSeekが、世界の開発者にとって優先的な選択肢となりつつある。

3月6日時点のOpenRouter月間ランキング

あるテクノロジー企業のAIシニアエンジニアである朱江涛氏によれば、一般の開発者は、開発・テスト及びオンラインのユーザー環境において、APIを頻繁かつ大量に呼び出す必要がある。API呼び出し量での逆転は、中国製モデルに対する開発者の評価の高まりをある程度物語っている。

重要なのは、OpenRouterのユーザーがほぼ海外居住者であり、米国の開発者が47.17％を占めている点だ。これは、中国製モデルによる逆転が、世界の開発者の実際の利用状況を反映したリアルな結果であることを意味している。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月9日