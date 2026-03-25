恩返しのストーリーが復讐劇に？AIによるリメイク動画が中国で話題に

全身白の服を着た女性が家を訪ねて来て、「この間、雪山でキツネを助けたわよね？」と聞かれた男性が、「狐の精の恩返しだ！」と心の中で喜んでいると、なんとその女性は「私はあなたがキツネにあげた鴨料理の鴨よ！」と冷たく言い放った。そんな人工知能（AI）で生成された香港特区の映画会社「ショウ・ブラザーズ」風の武侠動画がここ数日、中国のソーシャルメディアで話題をさらっている。中国新聞網が伝えた。

これらの作品は、「狐の精が恩返しにやって来る」というお決まりのパターンではなく、これまでならば「わき役」でしかなかったキツネにあげた鴨料理の「醤板鴨」や鶏、薪などが人間の姿になって、復讐するためにやって来るという意外なストーリー展開となっている。

（動画のスクリーンショット）

こうした「復讐の連続」という普通とは真逆のパターンが、ネットユーザーの笑いのツボにはまっている。そして、「核爆弾の復讐」や「豆汁（緑豆を原料にして、でんぷんを取り除いた上澄み液を発酵させたもの）の復讐」、「細菌の復讐」といった、さまざまなバージョンが次々とアップされ、あるプラットフォームでは関連動画の再生回数が10億回を超えている。

このような動画が盛り上がりを見せている背景には、AI技術が進歩して、動画を制作するハードルが低くなっていることが挙げられる。動画の多くは、20世紀に「ショウ・ブラザーズ」が制作した武侠作品の世界を再現しており、くすみがかった画面の色合いは、全体的に地味な雰囲気を醸し出しているものの、武侠作品独特のムードたっぷりで、AIが簡単にマスターできる「視覚の公式」となっている。

広西社会科学院・社会学研究所の姚華所長は、「『白狐の恩返し』を『鴨の復讐』に変えてしまう若者は、型破りな発想で、定番のストーリーを解釈し、発言権を主役から奪って、わき役たちにスポットライトを当てている。鴨料理の鴨でも、登場して『復讐』する権利を得ている」との見方を示し、「こうしたユーモアや破天荒な発想は、若者が自分の気持ちを表現する手段にもなっている」と指摘している。

また、「AIを使った、リメイク版制作ラッシュにおいて、ユーザーは、受動的に物語を見る消費者から、物語のクリエイターに変わっている」という声もある。一般の人が、物語はどのように構成されているのか、お決まりのパターンが笑いのツボにはまるのはなぜかに注目するようになると、世の中の「笑い」はさらにレベルアップしていく。物語のロジックや認知の次元が変化しているのは、AI技術がもたらした視点の変化の結果だ。「次にやって来るのは誰なのか？」という質問の回答権は、全てのネットユーザーの手中にある。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月25日