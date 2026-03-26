自動運転が切り拓く未来　広東省広州

広東省広州市は、自動運転の公道テストを開始した2017年以来、約9年に及ぶ革新的な発展を経て、自動運転産業を基盤とした比較的整ったエコシステムをすでに作り上げている。同市には、自動車製造、自動運転システムの統合、シェアリングモビリティ・プラットフォーム、第三者検査検測機関、スマート・コネクテッド・パーツ製造などの業界リーディングカンパニーが集まっている。新華網が伝えた。

広州市はこれまですでに累計で1364本の自動運転テスト道路を開放している。全市規模で公道テストやデモンストレーション運用を実施している車両は941台、自動運転タクシーサービス・小型バス・環境清掃・ボックス型物流など多種多様な車種をカバーしている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年3月26日