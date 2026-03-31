世界最大級の貨物ドローン「長鷹‐8」、初飛行に成功

中国初の7トン級固定翼輸送用ドローン「長鷹‐8」が3月31日午前、河南省鄭州市上街空港で初飛行に成功し、これまでに初飛行した中で世界最大級の貨物ドローンとなった。中央テレビニュースが伝えた。

「長鷹‐8」は滑走路でスムーズに加速し、わずか280メートルの滑走で離陸・上昇し、スマート飛行制御、アビオニクス、機電、動力燃料、飛行品質など各システムの重要項目の検証を順調に実施した。約30分間の飛行を経て、ドローンは安定的に着陸し、初飛行任務を無事遂行した。

「長鷹‐8」は、国内初の実機による検証を経た7トン級無人輸送プラットフォームで、「空中の大型トラック」と称される。18立方メートルに及ぶ超大容量の貫通式貨物室を搭載し、離陸重量は7トン、最大有効積載量は3.5トンに達し、一般物資、生鮮食品、緊急装備など多様な積載ニーズに対応可能であり、最大航続距離は3000キロメートルを超える。（編集SC）

「人民網日本語版」2026年3月31日