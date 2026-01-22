1時間数百元でも引く手あまた　ドローン除雪ビジネスが絶好調

河南、安徽、江蘇、湖北など複数の省ではここ2日間ほど、雪が降った。野菜のビニールハウスや工場施設は急いで雪を取り除かなければならず、ドローンによる除雪ビジネスが絶好調だ。

ドローンによる除雪作業（中央テレビニュースが公開した動画のスクリーンショット）

安徽省宿州市のドローン操縦士派遣サービス企業のスタッフが20日に話したところによると、同社では野菜栽培用のビニールハウスの除雪作業や工場施設の除雪作業を請け負うと同時に、道路の除雪作業も手がける。ビニールハウスの除雪の価格は平均200元（1元は約22.7円）で、操縦士が現場で確認し、除雪面積によって価格が多少変わるという。

このスタッフは、「ここ数日、除雪作業に関する問い合せが非常に多い。ドローン除雪には主に3つの方法がある。1つ目はドローンのプロペラの回転で雪を散らす方法、2つ目はドローンに除雪装置を付ける方法で、これは除雪の効果が高い。3つ目は融雪剤をまいて除雪をする方法だ。ドローン除雪は人による除雪よりはるかに効率が高い」と説明した。

中央テレビニュースが公開した動画のスクリーンショット

また、河南省許昌市の操縦士は「雪が降ると、途切れることなく仕事が入る。作業は主に野菜のビニールハウスや工場施設の屋根の除雪で、（ビニールハウスの除雪の場合）費用は1時間につき300元になる」と話す。

河南省駐馬店市の操縦士によると、ドローン除雪の価格は固定されておらず、相場は大きく変動する。除雪面積で価格を計算する場合もあれば、時間で計算する場合もあるという。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年1月22日