中国、2028年までにIoTコア産業の規模を3.5兆元以上に

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工業・情報化部（省）をはじめとする9当局は3月31日、「モノのインターネット（IoT）産業イノベーション発展推進行動プラン（2026-2028年）」を共同で通達し、2028年までに先進的で実用性の高い標準を50項目以上策定・改定し、接続数が億単位の応用分野を10分野、千万単位の応用分野を15分野それぞれ育成・形成して、IoTのデバイス接続数を100億台規模にし、IoTコア産業の規模が3兆5000億元（1元は約23.0円）を突破することを目指すとした。

同プランは、▽IoTデバイスのイノベーション・高度化の推進▽IoTプラットフォームのサービス機能の向上▽IoTの応用シーンの育成▽IoTネットワーク基盤の強化▽IoT産業の発展エコシステムの構築――の5大措置を通じて、IoT産業のイノベーション発展を推進し、IoT技術の生産・消費・社会的ガバナンスの各分野への全面的な普及をさらに加速し、デジタル経済と実体経済の高度な融合を促進し、新たな質の生産力の発展をサポートするという方向性を明確にした。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年4月1日