中国の科学者、新核種バークリウム235とアメリシウム231の合成に成功

中国の研究チームが新核種であるバークリウム235およびそのアルファ崩壊生成物であるアメリシウム231の合成に初めて成功したことが3月30日、中国科学院近代物理研究所への取材で分かった。同研究は、重核領域における原子核構造や崩壊特性の理解に重要な実験的根拠を提供し、核種に関する認識の範囲をさらに拡大するものだ。関連成果は「フィジックス・レターズB（Physics Letters B）」に掲載された。科技日報が伝えた。

研究チームは、中国の超重元素研究専用加速器である「CAFE2」が提供する超高強度のアルゴン40ビームを用いて金197標的に照射し、融合-蒸発反応を通じて、気体充填型反跳核分離装置である「SHANS2」上でバークリウム235とアメリシウム231の合成に初めて成功した。

単一原子核レベルの高感度検出・識別技術に基づき、研究チームはエネルギー・位置・時間が相関する3本のアルファ崩壊系列を観測した。これにより、バークリウム235とアメリシウム231のアルファ崩壊粒子エネルギーがそれぞれ7632keVおよび7109keVであることを初めて測定するとともに、アメリシウム231の半減期が75秒、アルファ崩壊分岐比が17％であることを測定した。これらの研究成果は、中性子欠損側のバークリウムおよびアメリシウム同位体のアルファ崩壊システムに関する理解をさらに深化させている。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年4月1日