宇宙貨物船「天舟10号」のミッションパッチを発表

中国有人宇宙事業弁公室はこのほど、宇宙貨物船「天舟10号」のミッションパッチを正式に発表した。中央テレビニュースアプリが伝えた。

ミッションパッチは円形デザインを採用しており、ミッションの無事成功と宇宙・地上の協調による調和的統一を象徴している。両側の金色のグラデーションラインは光が放たれる様子を表し、ミッションに秘められた力強いエネルギーと輝かしい成果を象徴するとともに、中国の宇宙事業の輝かしい発展を意味している。

中央の図案は、「天舟」が金色の軌道に沿って宇宙ステーションへ向かう様子に焦点を当て、ミッションの中核的使命を直感的に示している。視覚の中心部には、数字「10」のシルエットとプロジェクトの公式ミッションパッチを組み合わせた革新的なデザインが配置され、中国の宇宙開発が長年の蓄積を経て力を発揮し、ミッションを必ず達成するという確固たる信念を伝えている。

色彩は深みのあるスペースブルーを基調とし、広大な宇宙におけるミッションの正確な遂行を象徴。さらに赤と金のグラデーションが相互に映え合い、宇宙開発に携わる人々の恐れを知らぬ勇気と卓越した追求を象徴している。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年4月8日