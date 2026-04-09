安徽省、商業宇宙産業体系を構築 大推力の再使用ロケットの開発を推進
人民網日本語版 2026年04月09日14:38
安徽省が大推力の再使用ロケット開発を推進し、「竜雲」「凌雲」エンジンや「智神星」などのキャリアロケットの開発に乗り出すことが8日、同省発展・改革委員会への取材で分かった。中国新聞社が伝えた。
商業宇宙は同省の「第15次五カ年計画（2026−30年）」期間における重点的に育成・発展させる新興産業だ。「安徽省商業宇宙産業の発展加速行動計画（2026-28年）」（以下「計画」）がこのほど、正式に通達された。
計画は、2028年までに商業宇宙分野の一定規模以上の企業を200社以上育成し、産業規模を700億元（1元は約23.3円）以上に拡大する目標を掲げている。
また、安徽省はロケットの再使用、衛星の量産製造、ペイロードのイノベーション、衛星コンステレーションの構築・運営などの分野に重点を置き、商業宇宙産業体系の構築を加速させるとともに、イノベーション能力向上など7つの主要プロジェクトを実施する方針だ。
さらに計画によると、同省はスマートコネクテッド新エネルギー自動車などの優位産業を基盤に、「自動車・衛星・低空航空機」の一体化発展モデルを模索し、宇宙・地上一体型端末の産業化を加速させ、衛星の製造から利用までの全産業チェーンの連携を実現する。（編集YF）
「人民網日本語版」2026年4月9日
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