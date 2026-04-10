中国商務部、レアアース輸出規制についてコメント「中米は経済貿易協議メカニズムを通じ意思疎通を維持」

商務部（省）は9日に定例記者会見を開き、何亜東報道官がレアアース輸出規制に関する記者からの質問に答えた。

【記者】米通商代表部（USTR）のグリア代表が北京（中国）と事務レベルの対話を行うと表明したとの報道があるが、レアアース（希土類）輸出規制のさらなる延期について何らかの協議や計画はあるのか。

【何報道官】中米間のクアラルンプールにおける経済貿易協議の共通認識に基づき、中国が2025年10月9日に発表した関連輸出規制などの措置は、2026年11月10日まで実施を一時停止する。中米双方は、経済貿易協議メカニズムを通じ双方の関心事項について継続的に意思疎通を維持していく。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年4月10日