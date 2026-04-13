中国では人型ロボットと大規模AIモデルの融合が進む　白書

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第3回中国エンボディドAI（人工知能）大会が4月11日、安徽省合肥市で開幕した。その中で発表された「中国AIのエンボディドAIマスター白書（2026年）」は、中国製ロボットと大規模AIモデルはこれから深く融合して、ロボットのセルフラーニング能力と進化能力が増強を続けるとの見通しを示した。

同白書は中国エンボディドAIの重要技術を系統的に整理し、エンボディドインテリジェンス、エンボディドデータ集合、エンボディド世界モデル、エンボディドスウォームインテリジェンスなどを含む「エンボディドAI発展の15大重点方向」を発表し、ロボットのインテリジェント技術体系をさらに充実させた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年4月13日