スペインのサンチェス首相「協力は科学をより強くする」

スペインのサンチェス首相は13日午前、中国科学院を訪問して科学技術成果展を見学し、中国科学院の近年の重要な科学技術革新成果について視察した。新華社が伝えた。

サンチェス首相は中国科学院大学の名誉教授称号授与式で、「協力は科学研究の質を高め、その影響力を拡大し、異なる学術コミュニティ間の結びつきを強化する。協力は科学を弱めるのではなく、むしろ科学をより強くする」と述べた。

近年、中国とスペインの科学技術協力は深まり続けており、トップレベルデザインの段階から、実行・拡大の段階へと徐々に移行している。サンチェス首相は、中国科学院大学名誉教授の称号を授与されたことを光栄に思うと述べ、引き続きスペインの科学教育機関と中国科学院大学を含む中国科学院の科学教育機関との間で、より深い交流と協力を推し進め、両国及び世界の人々に幸福をもたらしていく考えを表明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月14日