中国とスペインが外相会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は15日、浙江省杭州市でスペインのアルバレス外相と会談した。新華社が伝えた。

王氏は「中国とスペインが包括的な戦略的パートナーシップを構築してから、今年で20年になる。中国はスペインと共に、両国首脳間の重要な共通認識を真摯に実行に移し、相互理解と相互支持を確固たるものにすることを望んでいる。中国は、スペインに対する査証（ビザ）免除政策を延長する意向であり、来中するスペインの方々が増えることを歓迎する。両国は多国間協力を緊密化し、手を携えて、より公正かつ合理的なグローバル・ガバナンス体制を構築していくべきだ」とした。

アルバレス外相は「国王のフェリペ6世が国賓として中国を訪問する。これは両国関係の発展の歴史における一里塚となる。欧州と中国が対話と協力を堅持することは、双方の利益にかなうものであり、スペインはこのために建設的な役割を果たしてきたい」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月16日