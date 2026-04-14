AIはわずか15～25年で幅広い生産性向上を実現 マッキンゼー
人民網日本語版 2026年04月14日14:19
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世界的な戦略コンサルティング会社のマッキンゼー・アンド・カンパニーはこのほど上海市で、人工知能（AI）の最新の発展トレンド、企業のAIトランスフォーメーションの現状と課題、規模化された価値創出への道筋といった最先端のテーマについて、最新の知見と実践経験を発表した。さらに同社は、「AIは汎用技術として、蒸気機関、電気、コンピューターを遙かに上回るペースで各産業に普及しつつあり、これからわずか15～25年で幅広い生産性の向上を実現して、人類の歴史で最も急速な技術の飛躍になるだろう」と指摘した。
マッキンゼーの研究によると、米国だけでも、インテリジェント・ワークフローの再編成によって、2030年までに2兆9000億ドル（1ドルは約159.7円）の経済的価値が生み出されると見られる。2023年から2025年の間に、グローバル市場ではAIリテラシーへのニーズが8倍になっている。これと同時に、中国の大規模AIモデルのグローバル市場における競争力が加速度的に高まっており、2026年3月のグローバル大規模AIモデルランキングでは、トップ10のうち半数以上が中国のAI実験室から生まれたものだった。AIトレーニングのコスト、マルチモーダル処理、推論能力の点で、中国発モデルには明らかに優位性があるという。（編集KS）
「人民網日本語版」2026年4月14日
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