中国国際消費財博覧会で広西の素晴らしさをPR

プロモーションイベントの様子（写真提供・主催者）。

第6回中国国際消費財博覧会において今月13日、広西壮（チワン）族自治区と海南省は「国際消費をさらに便利に素晴らしく」をテーマにした「2026ショッピング・イン・チャイナ・広西特別プロモーションイベント」を共同で開催した。会場では、広西の韋韜自治区主席が、広西を訪れ、春や民俗的情緒を満喫してほしいとPRした。人民網が伝えた。

韋韜自治区主席は、「詩に詠まれ、絵画に描かれているような美しい自然の景色や素敵でロマンチックな海辺の景色、壮麗で雄大な景色広がる国境地帯、住みやすく長寿の人が多い神秘的な場所などが魅力の広西の全域で美しい景色が広がり、1年中観光を楽しむことができる。青空が広がり、湖や川の水は透き通り、森林率が高く、1年中花を楽しむことができ、新鮮なフルーツが豊富で、住民が長寿の広西は無数の人があこがれる理想の場所となっている」とした。

基調講演を行う広西壮族自治区の韋韜主席（写真提供・主催者）。

中国において少数民族の人口が最多の自治区である広西は12民族が世居民族（数世代にわたって居住している民族）として共に暮らし、多種多彩な民俗的情緒を作り出している。広西では1年中、さまざまな行事が行われ、歌や踊りで賑わう声が響き渡っている。情熱的な壮族の客を歓迎する「攔門酒」や賑やかな瑶(ヤオ)族の長いテーブルに料理を並べて味わう宴会「長卓宴」、後を引く美味しさの柳州タニシ麺、独特な風味の五色糯米飯（5色に蒸したモチ米）など、どの風俗・習慣、グルメも、広西ならではの民族的情緒、人情味を漂わせている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年4月15日