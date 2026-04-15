スタンフォード大報告書「中国が複数のAI指標で優位に」

米スタンフォード大学が13日に発表した「2026年AI指数報告書」によると、米国はトップレベルの人工知能（AI）モデルの産出数や影響力の高い特許において依然としてリードしているが、中国は論文の発表数、論文の被引用数、総特許数、産業用ロボットの設置台数などの複数の指標で優位に立っているとしている。新華社が伝えた。

報告書では、AIの進展に関する10の最新トレンドをまとめている。

（1）AI能力の継続的な向上と急速な普及。

（2）中米間におけるAIモデル性能の格差が顕著に縮小。

（3）米国がAIデータセンターの規模において依然として世界をリード。

（4）AIモデルの能力は分野によって「ばらつき」が顕著。

（5）「責任あるAI」の発展が遅れ、関連するリスク事案が増加。

（6）米国がAI投資でリードする一方、世界の専門人材に対する求心力は低下。

（7）AIの応用が急速に普及し、顕著な経済価値を創出。

（8）AI関連の教育体制の整備は相対的に立ち遅れ。

（9）「AI主権」が各国の政策重点分野となっているものの、能力格差が顕著に。

（10）将来的なAIの影響に対し、専門家と一般市民の間で認識に明らかな乖離があり、規制への信頼度も国により格差。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年4月15日