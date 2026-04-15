広州交易会の新興・未来産業特設ゾーンが18に増加

第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）が15日、広東省広州市で開幕した。今回の広州交易会では、展示エリアの配置を引き続き最適化し、グローバルな産業の「新しさ、グリーン、インテリジェンス」という発展のトレンドにしっかり対応している。従来のサービスロボット、スマートライフ、産業自動化、新エネルギー自動車などの人気テーマに加え、9つの新しい特設ゾーンが設けられ、同時に電子消費財、新素材、産業自動化などの展示エリアの規模も拡大された。これにより、広州交易会の新興・未来産業特設ゾーンは18に増加し、より充実した産業エコシステムと最先端の展示ラインナップで、中国と外国の貿易業者にハイレベルな貿易マッチングプラットフォームを提供している。人民日報海外版が伝えた。

今回新たに追加された9つの特設ゾーンは、スマートデバイス、スマート民生などの重要な分野を網羅している。ドローンやスマートウェアラブルなどのスマート製品のテーマに加え、竹製・木製食器、機能性素材やテクノロジー繊維などのグリーン・低炭素のテーマ、さらにはプレハブ住宅やファッションアクセサリーなどの新興テーマも含まれている。これらは、関連企業が広州交易会のプラットフォームを活用して多様な市場を開拓し、ブランド育成を強化するニーズに多角的に応えるものであり、新興産業および未来産業の発展方向を正確に捉えている。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年4月15日