中国1-11月の物品貿易輸出入総額、前年比3.6％増の41兆2100億元

中国税関総署が12月8日に発表したデータによると、今年1-11月における物品貿易の輸出入総額は前年同期比3.6％増の41兆2100億元（1元は約22.1円）となった。

内訳を見ると、輸出額が同6.2％増の24兆4600億元、輸入額が同0.2％増の16兆7500億元だった。「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設国との輸出入額は同6％増の21兆3300億元となり、中国の物品貿易輸出入額の51.8％を占めた。また、民間企業の輸出額は同7.1％増の23兆5200億元だった。

11月の輸出入総額は同4.1％増の3兆9000億元となり、うち輸出は同5.7％増の2兆3500億元、輸入は同1.7％増の1兆5500億元と、中国の対外貿易の成長率が上昇した。（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年12月9日