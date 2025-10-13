中国1-9月の物品貿易輸出入総額は前年比4％増

厳しく複雑な外部環境に直面する中でも、中国の物品貿易は安定した成長を実現した。

中国税関総署が13日に発表したデータによると、今年第1-3四半期（1-9月）における物品貿易の輸出入総額は前年同期比4％増の33兆6100億元（1元は約21.3円）となり、1-8月と比べて伸び率は0.5ポイント上昇した。

内訳を見ると、輸出額が同7.1％増の19兆9500億元と、8四半期連続で増加を維持。輸入額は同0.2％減の13兆6600億元だった。

また、9月単月の輸出入総額は同8％増の4兆400億元で、前月より4.5ポイント上昇し、今年に入って月間最高を記録した。

（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年10月13日