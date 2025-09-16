中国の対ASEAN輸出入額が18ヶ月連続で増加
人民網日本語版 2025年09月16日15:18
資料写真（写真著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）
中国税関総署が発表した最新データによると、今年1-8月期、中国の対東南アジア諸国連合（ASEAN）の物品貿易輸出入総額は前年同期比9.7％増の4兆9300億元（1元は約20.7円）に達した。ASEANは引き続き、中国にとって最大の貿易パートナーとなっている。
前年同期比9.7％増という数字は、今年1-8月期における中国の対外貿易の増加幅を6.2ポイント上回っており、中国の輸出入総額の16.7％を占めた。（編集KN）
「人民網日本語版」2025年9月16日
