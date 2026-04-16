中国大陸部からの訪日観光客数は3月に前年同月比で55.9％減少

日本政府観光局が15日に発表したデータによると、3月の中国大陸部からの訪日観光客数は前年同月比で55.9％減少し、4ヶ月連続の前年割れとなった。今年第1四半期においても前年同期比54.6％の減少となった。新華社が伝えた。

資料写真：2022年3月30日、目黒川沿いで花見を楽しむ人々（撮影・張笑宇）。

日本の高市早苗首相による台湾地区に関する誤った発言以来、中国大陸部からの訪日観光客数は減少し続けており、日本の小売、宿泊、飲食など複数の業界にプレッシャーを与えている。

日本の国土交通省観光庁が同日に発表した速報値によると、第1四半期の中国大陸部からの訪日観光客の消費額は、前年同期比2763億円減少した。

中国大陸部からの観光客減少の影響により、日本の百貨店の高島屋およびJ.フロントリテイリングは、前年度の純利益がいずれも過去5事業年度で初めて減少したことを明らかにした。J.フロントリテイリングの小野圭一社長は決算説明会で、短期的には中国人観光客の減少による影響から脱却することは難しいとした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月16日