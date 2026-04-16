＜速報＞中国1-3月のGDP、前年比5.0％増
人民網日本語版 2026年04月16日11:06
国家統計局が4月16日に発表したデータによると、第1四半期（1-3月）の国内総生産（GDP、速報値）は33兆4193億元（1元は約23.3円）で、不変価格で計算すると、前年同期比5.0％増となり、前年第4四半期（10-12月）より0.5ポイント上昇した。
産業別に見ると、第1次産業の付加価値額は前年比3.8％増の1兆1941億元、第2次産業は同4.9％増の11兆6135億元、第3次産業は同5.2％増の20兆6117億元。
（編集JZ）
「人民網日本語版」2026年4月16日
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