中国HH-200航空商用無人輸送システム、初号機の初飛行が無事成功

航空工業民用航空機試験飛行センター渭南運営拠点で離陸するHH-200航空商用無人輸送システム（4月15日撮影・李一博）。

中国航空工業集団が独自開発したHH-200航空商用無人輸送システムが4月15日午前、航空工業民用航空機試験飛行センター渭南運営拠点において初飛行を無事完了した。これは、中国が大型商用無人輸送装備の分野で新たな進展を遂げたことを示している。機体の各システムは正常に作動し、飛行姿勢は安定しており、全体の状態も良好で、予定された飛行科目を順調に完了した。新華網が伝えた。

HH-200は、角型ストレート胴体、双発の高翼、双胴機の設計を採用している。貨物室の標準容積は12立方メートルで、最大18立方メートルまで拡張可能。最大商用ペイロードは1.5トン、最大巡航速度は時速310キロメートル、最大航続距離は2360キロメートルに達する。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年4月16日