中国の人型ロボ、人類のハーフマラソン記録を上回る

4月19日、スタートラインに立つ人型ロボット選手たち。撮影・謝晗

4月19日、世界初の人型ロボット・マラソンブランド大会となる「2026北京亦荘人型ロボット・ハーフマラソン」の会場で、斉天大聖チームのロボット「閃電」が50分26秒（ネットタイム）という成績で優勝した。この成績は、ウガンダのキプリモ選手が今年3月、リスボンハーフマラソンで樹立した57分20秒の男子ハーフマラソン世界記録を超えた。人民網が伝えた。

4月19日、ゴールする斉天大聖チームの自律型人型ロボット選手「閃電」。撮影・張晨霖

ロボット「閃電」は身長169cmで、外観はクールなメカ風デザインを採用し、空力性能と視覚的インパクトを両立している。そのコアコンピタンスは速度と瞬発力にあり、今回の出場機種には自律ナビゲーション型と遠隔操作型の2種類が含まれる。このうち、自律ナビゲーション型ロボットは自律的な認識・ナビゲーション能力を備えており、自社開発の高ダイナミック運動システムを搭載している。高速走行能力と高い地形適応能力を持ち、運動中も安定したパフォーマンスと素早い応答を実現する。さらに、機体全体の動力性能が強く、航続時間も長い。運動シーンではライトバンドや象徴的なインタラクション動作を通じて、人間とリアルタイムで交流・フィードバックを行うこともできる。

4月19日、競技に参加する北Y賽チームの自律型人型ロボット選手・宇樹H1（前）。撮影・雒圓

北京経済技術開発区管理委員会の関係責任者は、「大会を通じて研究を促進し、産業化を進め、活用を広げることが、私たちがこの大会を開催する中核的な方向性であり、価値追求だ。マラソンは限界への挑戦とたゆまぬ追求の精神を象徴しており、ロボット産業の発展もまたマラソンのように、長期的な投資と継続的な改良が必要だ。2025年の第1回大会を経て、ロボット産業は徐々に技術検証から現場実装へと進みつつある。2026年には、大会は『技術検証―産業協調―現場実装―商業化支援』という完全なイノベーションチェーンの構築へと高度化しており、人型ロボットの科学技術研究開発と産業発展に対して、より強く、より実効的で、より長期的な推進効果をもたらすことが期待されている」と述べた。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年4月20日