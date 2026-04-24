アジアビーチゲームズで中国代表に初の金メダル　海南省三亜

三亜アジアビーチゲームズで中国の金メダル第1号を手にした中国代表の范俊傑選手。

第6回アジアビーチゲームズで4月23日、アクアスロン男子個人の試合が海南省三亜市で行われ、中国代表の范俊傑選手が見事優勝を果たした。これは中国代表にとって今大会初の金メダルで、范選手自身にとっても、アジアビーチゲームズ史上初のアクアスロンでのチャンピオンとなった。

三亜アジアビーチゲームズで中国の金メダル第1号を手にした中国代表の范俊傑選手（撮影・王忠華）。

アクアスロンは、今大会から新たに加わった注目の競技で、男子個人、女子個人、混合リレーの3種目が実施される。男子個人では、標準距離を採用し、「ラン2.5キロ、スイム1キロ、ラン2.5キロ」の順で、選手は休憩無しでランとスイムを行い、合計タイムの短さを競う。（編集KM）

三亜アジアビーチゲームズで中国の金メダル第1号を手にした中国代表の范俊傑選手（撮影・王忠華）。

「人民網日本語版」2026年4月24日