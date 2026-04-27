中国、3月末の累積発電設備容量が前年比15.5％増
人民網日本語版 2026年04月27日13:06
中国の累積発電設備容量は3月末時点で前年同期比15.5％増の39億6000万キロワット（kW）に達したことが、国家エネルギー局への取材で分かった。このうち、太陽光発電の設備容量は同31.3％増の12億4000万kW、風力発電の設備容量は同22.4％増の6億6000万kWとなった。人民日報が伝えた。
中国の再生可能エネルギーの発展は好調を維持しており、グリーン電力の供給能力は持続的に強化されている。中国の再生可能エネルギー発電設備容量は2月末時点で23億8100万kWに達し、全国の総発電設備容量の60.3％を占めた。新規発電設備容量は4497万kWで、新規発電容量全体の68.4％を占めた。発電量は5707億キロワット時（kWh）で、社会全体の電力消費量の34.5％を占め、エネルギーのグリーントランスフォーメーション（GX）を支える役割が一段と際立っている。（編集YF）
「人民網日本語版」2026年4月27日
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