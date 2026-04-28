海口市、環海南大学科学技術イノベーション圏の建設を始動
人民網日本語版 2026年04月28日13:52
海南省海口市はこのほど、「環海南大学科学技術イノベーション圏建設案」を通達した。海南大学の研究開発における優位性を十分に発揮し、教育・科学技術・人材の一体的発展に焦点を当て、大学と地域の連携を深めることで、「環海南大学科学技術イノベーション圏」の戦略的配置を着実に推進することを目的としている。人民日報が伝えた。
同案では、科学技術イノベーション圏の建設を「3段階」で進める方針を示している。2026年末までを基盤構築・始動の時期、28年までを飛躍・形成の時期、30年までをイノベーション圏の強化・牽引の時期とし、「環海南大学科学技術イノベーション圏」を海口市の新たなシンボルへと成長させていく。（編集YF）
「人民網日本語版」2026年4月28日
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