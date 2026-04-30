外国人観光客向けのワンストップ式プラットフォーム「入京通GO BEIJING」が開設

外国人がもっと便利に北京観光を楽しむことができるよう、北京市政務サービス・データ管理局は、支付宝(アリペイ)や北京市文化観光局、北京市商務局、北京市税務局などと協力し、ワンストップ式総合サービスプラットフォーム「入京通GO BEIJING」を開設した。同プラットフォームでは、北京を訪問する外国人に、「飲食・宿泊・移動・観光・ショッピング・娯楽・行政手続き」のトータルシーンをカバーする便利なサービスを提供している。国際在線が伝えた。

「入京通GO BEIJING」は、北京を訪問する外国人の移動やグルメ、文化観光、ショッピングなどのニーズを皮切りに、観光スポットの入場チケット購入、海外クレジットカードを使った決済、出国時税還付、多言語ガイドなど、現地で利用できるサービスをまとめているほか、利用度の高い渉外行政手続き、及び公共サービスといった機能も集約されており、「ワンストップ式、多言語、トータルシーン」の便利なサービスを実現している。

北京を訪問する外国人は、スマホで登録を済ませるだけで、「入京通GO BEIJING」を通して、タクシー配車やチケット購入、ホテル予約といった39のサービスを利用できる。また、中国語や英語、ロシア語、韓国語、アラビア語など16言語に自由に切り替えることができる。

「入京通GO BEIJING」について説明する支付宝海外版の運営専門家・洪暁燕氏（撮影・董博佳）。

支付宝海外版の運営専門家・洪暁燕氏は取材に対して、「『入京通GO BEIJING』を使うことで、外国人観光客は北京に到着した時から、現地の便利な決済サービスや都市の関連サービスを利用できる。『税金還付』を例にすると、外国人ユーザーは、北京の還付金をその場で受け取れる『即買即退』サービスを導入している店で商品を購入した後、スマホを専用デバイスにかざすだけで、最速2分で、還付金を受け取ることができる。このスマホをかざして、ワンタップするだけで還付金を受け取れる機能は、クレジットカードや現金、微信(WeChat)などを使った外国人観光客の税金還付手続きにも対応しており、外国人観光客の北京におけるショッピング・消費体験を効果的に向上させている」と説明した。

インタビューに答えるブラジル人のHumbertoさん（撮影・董博佳）。

北京で土産などを買うのに適した複合商業施設「北京坊」で「入京通GO BEIJING」を利用したブラジル人のHumbertoさんは、「『旅行財布』の機能が一番気に入っている。とても便利で、使いやすい。現地の生活に溶け込んだような気分になる」とした。（編集KN）

北京の外国人向けポータルサイトのイタリア語版のホームページのスクリーンショット

北京の外国人向けポータルサイトの観光コーナーのスクリーンショット

「人民網日本語版」2026年4月30日