習近平総書記、中国青年五四奨章および新時代青年先鋒賞受賞者代表に返信

習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）は五四青年節（5月4日）を前に、中国青年五四奨章および新時代青年先鋒賞の受賞者代表に返信し、全国の各民族の青年に祝意を表するとともに、熱い期待を表明した。

習総書記は返信の中で、「皆さんは科学技術イノベーション、農村振興、社会サービス、国境警備などの現場で地道に取り組み、新時代の中国青年の、自信にあふれ、絶えず自己を向上させ、意気軒昂で前向きという気風を示している」と表明した。

習総書記は、「今年は第15次五カ年計画のスタートの年であり、青年が偉業を成し遂げるにはまさに絶好の時である。皆さんには、壮大な理想を心に抱き、ひたむきに奮闘し、多くの青年を率いて、個人の志向を国家発展の大局に溶け込ませ、それぞれの持ち場で新たな業績を築き続け、青春の力で新たな道のりに貢献してほしい」と強調した。

中国青年五四奨章および新時代青年先鋒賞は、政治的に進歩的で、道徳的資質に優れ、貢献が顕著な青年の模範を育成し表彰することを目的としている。中国共産党第18回全国代表大会以降に受賞した16人の青年代表が最近、習総書記に手紙を送り、最前線に根を下ろして活動に取り組む状況や経験を報告し、第15次五カ年計画に貢献し、新時代の長征の道を歩み抜く決意を伝えた。

中国国際放送局（CRI）より 2026年5月4日