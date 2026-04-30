習近平国家主席が上海協力機構「グリーンで持続可能な発展フォーラム」に祝賀メッセージ

習近平国家主席は29日、上海協力機構「グリーンで持続可能な発展フォーラム」に祝賀メッセージを寄せた。新華社が伝えた。

習主席はメッセージの中で、「中国は『豊かな自然は金銀同様の価値がある』との理念を堅持し、環境優先・グリーン発展の道を揺るぎなく歩んでおり、世界の生態文明建設における関与者、貢献者、先導者である」とした。

習主席はさらに、「今年は上海協力機構（SCO）創設25周年にあたり、中国にとっては『第15次五カ年計画（2026～30年）』のスタートの年でもある。中国は各国と共に『上海精神』を発揚し、『SCOとしての責任感ある役割と行動』を示し、政策面の連携、ノウハウ面の交流、プロジェクト協力を強化し、グローバル環境ガバナンス体制の整備を後押しし、クリーンで美しく、持続可能な世界を共に構築することを望んでいる」と強調した。

同フォーラムは同日、「グローバル・ガバナンス・イニシアティブを実践し、SCOのグリーンで持続可能な発展を共に促進する」をテーマに、浙江省寧波市で開幕した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月30日