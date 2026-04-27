中国ラオス国交樹立65周年、両国首脳が祝電交換

習近平国家主席（中共中央総書記）は25日、ラオスのトンルン国家主席（ラオス人民革命党書記長）と両国の国交樹立65周年を祝う電報を交わした。新華社が伝えた。

習主席は「中国とラオスは運命を共にする社会主義の隣国であり、理想と信念が通じ合い、社会制度が同じで、発展路線が近い。両党・両国の上の代の指導者が築き上げた『同志にして兄弟』という情誼は、時を経るほどに強固なものとなっている。現在、双方は高い基準、高い質、高い水準の中国ラオス運命共同体の構築を加速し、各レベルで交流を一層緊密化し、各分野で協力を深め続け、互いの核心的利益や重大な懸念に関わる問題において断固として支持し合い、地域と世界に貴重な安定性と確実性をもたらしている」と指摘。

「中国の党と政府は常に戦略的な高みと長期的な視点から両国関係を捉え、ラオスを中国の周辺外交における重要な方向性と見なしている。私は国交樹立65周年ならびに『中国ラオス友好年』を契機に、トンルン国家主席と共に努力して、戦略的相互信頼を深め、伝統的な友好関係を発揚し、各分野の実務協力がより多くの成果を収め、両国民により良く幸福をもたらす後押しをしていくことを望んでいる」とした。

トンルン主席は「ラオスは常に一つの中国原則を厳守し、中国が自国の核心的利益を守ることを支持している。中国側と引き続きラオス中国運命共同体の新たな五カ年行動計画をしっかりと実行に移し、両国の伝統的な友好関係と包括的戦略協力パートナーシップが絶えず新たな成果を収めるようにしていきたい」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年4月27日