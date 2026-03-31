外交部「古屋圭司衆議院議員に対し状況に応じてあらゆる必要な措置を取る」

外交部（外務省）の毛寧報道官は30日の定例記者会見で、外交部が同日に発表した日本の古屋圭司衆議院議員に対する対抗措置について、「台湾問題は中国の核心的利益の中の核心であり、越えてはならないレッドラインだ。中国はすでに古屋氏の台湾訪問について、日本側に厳正な申し入れを行った」とした。

毛報道官は、「日本の指導者が台湾に関する誤った発言を行ってから、中国は繰り返し厳正な立場を表明してきた。しかし、古屋氏は頑なに『台湾独立』分裂勢力と結託して騒ぎを起こし、中国の内政に深刻に干渉し、中国の主権と核心的な利益を著しく侵害した。古屋氏の悪質な行為に対し、中国は『中華人民共和国反外国制裁法』の規定に基づき、対抗措置を発表した。中国は具体的な状況に基づいて、他にもあらゆる必要な対抗措置を実施する」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年3月31日