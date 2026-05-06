雲南省で木の葉などで飾り付けたワ族の人々がパレードするイベント開催

雲南省西盟佤(ワ)族自治県では今月3日、佤族の人々が果物やつる植物、木の葉などで作った衣装を身につけ、街中をパレードするユニークなイベントが開催された。観光客はこのワイルドな雰囲気漂う「視覚の祭典」を満喫した。人民網が伝えた。

その昔、狩猟民族だった佤族は、つる植物や灰などを使ってカモフラージュすることで、獲物に近づき、狩猟を行っていた。そこから特色あるカモフラージュの技が生まれた。現在ではその知恵を活用した伝統的な民俗行事が開催されるようになっており、メーデー5連休中に人気のイベントとなった。

イベントは盛り上がり、多くの観光客も顔に簡単なメイクを施して、パレードに加わり、ワイルドな伝統の楽しさを没入型体験していた。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年5月6日