「中国人になろう」チャレンジが世界で引き続き流行

「中国人になろう」チャレンジ「Becoming Chinese」は、このところ世界中で人気を集め続けている。ソーシャルメディアで大きな話題となっている中国ストリートスナップや、ビザ免除措置により人気の火が付いた「China Travel」（中国旅行）、さらに、行動がどんどん「中国化」する「チャイナマキシング（Chinamaxxing）」など、海外の人々は今、中国について正しく知り、夢中になっている。人民日報海外版が伝えた。

西洋メディアが長い年月をかけて作り上げてきた「インフォメーションコクーン」において、中国に対するイメージは断面的で、ゆがめられていることが多かった。しかし、一部の国の「TikTok」を制限しようとする動きなどの影響を受けて、海外の多くのネットユーザーが中国のソーシャルメディアに流れ込むようになっており、文化の壁を越えたデジタル大移動が起きている。外国人たちはそこで、見聞きしたことを記録したり、体験したことをシェアしている。さらには、ミルクティーを飲み漢服を着る若者や、人情味あふれる景色広がる街とナイトマーケット、そしてドローンがデリバリーを配達する中国社会を、自分の目で観察するようになっている。また中国のネットユーザーと直接交流して、これまでの固定概念を瞬く間に打破している。

ソーシャルメディアを通して、世界が中国を「見る」ようになっているとするならば、人気を維持し続けている「中国旅行」を通して、より多くの人が中国に「足を踏み入れる」ようになっている。旅行プラットフォームをデータによると、今年のメーデー5連休の初日となった5月1日、飛行機で西蔵自治区拉薩（ラサ）を訪れた外国人観光客は前年同期比で2倍増以上となり、鄭州、広州、成都などを訪れた外国人観光客も前年同期比で1倍超に増加した。このように、インバウンド観光の目的地は多様化している。ビザ免除措置やモバイル決済といった便利な措置が整備されるにつれて、外国人観光客の旅行スタイルは人気観光スポットを次々と巡るスタイルから、没入型体験へと移り変わっている。そして、火鍋を食べたり、中国医学の医師の診察を受けたり、スマホだけを持って都市を観光したり、高速列車に乗って遠くに移動したり、日常生活において、リアルな中国を立体的かつ網羅的に理解したりしている。QRコードをスキャンしてスムーズに決済を行ったり、整然としている街並みや優れた社会の治安、フレンドリーな中国の人々の友情などを肌で感じたりしている外国人たちは、「イメージしていた中国と全然違う」と強く感じている。西洋の一部のブロガーは、「私たちはメディアに騙されていたんだ！」と直言しているほどだ。

イメージが再構築されると、ユニークな化学反応が起こり、理解して、それを受け入れ、自分もやってみたいという気持ちになるようだ。

2025年末以来、ある中国系米国人ブロガーが中国スタイルの生活体験をテーマにした一連のショート動画をアップしたところ、注目を集め、「中国人になろう」チャレンジの人気がさらに高まった。そして、多くの海外のネットユーザーが、健康のために白湯を飲み、健康気功法の八段錦を練習し、二十四節気に基づいて生活リズムを調整するなど、「中国人になりきる」様子をシェアしている。米誌「Wired」は、「多くの若者は『中国の時代』に突入したかのように、『中国の雰囲気』を醸し出そうとしている」と評し、ある英誌もサイトで、「『チャイナマキシング』が大流行していることは、海外の人々が中国に対して、親しみを感じ、高く評価するようになっていることを示している」と報じた。

海外の人々が中国を高く評価するようになっている背景には、安心を感じられ、便利で、伝統的なヘルスケアの哲学と近未来感がうまく共存する生活に憧れている人が多いということを示している。海外の若者が、「中国の雰囲気を醸し出す」ことが「オシャレ」と感じるようになっているということは、彼らが中国の発展や社会ガバナンスに「賛成」の一票を投じているということでもある。今年に入って発表された世界の多くの世論調査の結果は、世界の中国に対する評価が高まり続けていることを示している。例えば、米国のピュー研究所が4月に発表した世論調査の結果によると、さまざまな側面で、米国人の中国に対するイメージが高まっている傾向にあった。

世界において、中国スタイルの生活に対する注目度が高まっているということは、単にその飲食の習慣やライフスタイルが模倣されるようになっているということではなく、発展のアプローチや社会の形態について、多くの人が考え直すようになり、中国を高く評価し、受け入れるようになっているということでもある。カナダのあるニュースサイトが報じているように、世界の人々の視線を東へと移しているのは、具現化されている中国の総合国力、制度のメリット、社会の強靭性、奥深い文明であり、中国は今や世界の発展や安定、理想的な生活を測る新しいものさしを提供するようになっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年5月7日