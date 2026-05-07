活況を呈する「黄金水道」の水上輸送　江西省南昌

江西省南昌市南昌県富山郷に位置する姚湾総合埠頭ではこのところ、クレーン設備が石炭や砂利などの資材の積み下ろしを行っている。人民網が伝えた。

南昌市は、数年前から、南北を貫通する贛江の水上輸送や贛江沿岸の広大な空間といった優位性を活用して、内陸河川の港湾埠頭建設に取り組んできた。物流関連サービス機能を整備することで、水上輸送をメインに据え、鉄道や道路による複合一貫輸送で補うことで、効率的な交通運輸システムを構築し、現地の新エネルギー・新材料・装備製造・建材・食品加工などの産業の集積と効率化を推し進め、周辺企業の物流輸送コストを低減させている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年5月7日