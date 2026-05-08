寝転んでいるだけでお金がもらえる！？中国宇宙飛行士センターがボランティア募集

AIで生成したベッドレスト実験のイメージ画像（提供元・「我們的太空」公式アカウント）。

中国宇宙飛行士科学研究訓練センターの公式アカウント「我們的太空（OUR SPACE）」によると、同センターは「地星3号」ベッドレスト実験のボランティアを募集している。ボランティアはランダムに、「対照グループ」と「トレーニンググループ」に分けられることになっている。グループ別に、15日間または30日間のベッドレスト実験が行われることになっており、実験の進捗に応じて、最長60日間にまで延長される可能性がある。

実験に最後まで参加したボランティアには、2‐7万元（1元は約22.9円）の謝礼金が給付されることになっている。

実験期間は今年5月から8月までで、実験の流れは以下の通り。

1.実験の前に、健康診断と特別トレーニング、テストを受ける。

2.実験期間中は、頭部が6度下がるように傾けたベッド、または頭のほうが高いベッドに横たわり続けたまま、食事、洗面・歯磨き、睡眠、排泄などの日常活動や各種テストを行う。トレーニンググループは毎日、マニュアルに基づいてトレーニングも行う。

3.実験終了後、再度、健康診断とテストを受け、身体機能を回復させる。

ベッドレスト実験は、宇宙医学研究の展開、微小重力下での生理学的な変化・反応の研究、防護効果を検証するための重要なアプローチとなっている。中国宇宙飛行士科学研究訓練センターはこれまでに、15日間、60日間、90日間のベッドレスト実験を実施したことがあり、豊富な経験を有している。

「寝転んでいるだけでお金がもらえる」と感じるかもしれないが、実際はそんな簡単な話ではない。ただ、ネットユーザーからの「スマホをいじるのはOK？」の質問に、「我們的太空」は「スマホは使用可」と回答している。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年5月7日