中国で地震警報をスマホで受信できるユーザーが1億人以上に

中国地震局は取材に対して、現時点で、中国の地震警報の一般ユーザー向けサービスは延べ3億3000万人以上をカバーし、複数のルートを通して通知するネットワークが整備され続けていることを明らかにした。中国全土に設置されている地震警報端末デバイスは10万台以上に達している。ラジオやテレビによる地震警報通知は雲南省や四川省、新疆維吾爾（ウイグル）自治区を含む11省・自治区・直轄市をカバーし、ユーザーは6600万世帯以上に達している。中国全土の地震警報を通知する微信(WeChat)ミニプログラムのユーザーは4600万以上に達している。また、民間の関連機関と協力して、スマホユーザー1億人以上に、高精度なリアルタイムの地震警報を通知することができ、地震警報を多次元・広範囲に通知することができるようになっている。中央テレビニュースが伝えた。

地震警報体系は、実際に地震が発生した時に、その効果をいかんなく発揮している。例えば、2024年に安徽省肥東県でマグニチュード（M）4.7の地震が、2025年に寧夏回族自治区永寧県でM4.8の地震、河北省永清県でM4.2の地震、広東省清遠市でM4.6の地震が発生した時などに、地震発生から数秒以内に、震源地周辺のユーザー数十万人に地震警報が高精度に通知された。また、今年1月26日に甘粛省迭部県でM5.5の地震が発生した際には、延べ100万人以上に地震警報が通知され、多くの人がすぐに避難できるようサポートした。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年5月13日