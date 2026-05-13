中国造船業が3大指標で世界一に、3年待ちの長納期も

工業・情報化部（省）が5月9日に発表した中国造船業の最新のデータによると、2026年第1四半期（1-3月）、中国の造船業は新造船竣工量、新造船受注量、手持ち工事量の3大指標でいずれも世界一になった。

新造船竣工量には造船業の効率が反映される。同期の中国造船業の完成工事高は積載重量トン数（DWT）で計算すると前年同期比46.0％増の1568万DWTだった。江蘇省南通市の造船所では、新たに建造される浮体式液化天然ガス（LNG）輸送船がモジュール取り付けの段階に入り、溶接現場では、高さ60センチメートルほどのロボットが慣れた手つきで溶接ガンを操作して鋼板を溶接していた。デジタル・スマート化の改良を経て、同社はLNG輸送船の海外独占状態を打破しただけでなく、業界最速の33ヶ月での工事完成記録を打ち立てた。

産業チェーン全体の能力が向上したことで、中国の造船業は世界的な競争力をキープしている。今年1-3月期の新規受注量は同195.2％増の5953万DWTだった。大型船舶の分野では、超大型原油タンカー、大型自動車運搬船、1万個クラス大型コンテナ船で国際市場の受注量の90％以上を占めた。

また、グリーントランスフォーメーションが著しい効果をあげ、同期のグリーン船舶の受注量は国際市場で80.2％のシェアを占め、その中にはLNG、メタノール、エタンなど、さまざまなタイプのグリーン船舶が含まれている。

今後数年間の発展の土台を形作る手持ち工事量を見ると、3月末時点の中国造船業の手持ち工事量は同43.6％増の3億2230万DWTで、世界市場に占めるシェアは69.8％に達した。一部の大型造船所では、引渡しまで3年待ちだという。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年5月13日