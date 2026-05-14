60歳以上の高齢者対象にオフシーズンの中国の列車チケットが1割引きに

高齢の旅客の快適で質の高い移動のニーズによりよく応えるため、中国の鉄道当局はこのほど、高齢の旅客を対象に、オフシーズンの高速列車チケットを1割引きにする優待策を打ち出した。割引きチケットは5月15日から順次発売される。

中国国家鉄路集団の旅客輸送センターの関係責任者によると、優待策の対象となるのは60歳以上で、中華人民共和国の身分証明書や香港・澳門（マカオ）特区居住証、台湾地区居住証、香港・澳門特区住民来往内地通行証、台湾住民来往大陸通行証、外国人永久居留身分証、臨時身分証、及び戸籍簿を提示してチケットを購入する高齢の旅客としている。

対象となる旅客はオンライン、またはチケット販売窓口で、5月29日から6月30日の期間（月曜日12時から金曜日12時まで。6月18日から22日の端午の節句3連休中は除く）の平日の一部の高速列車チケットを、1割引きで購入することができる。鉄道プラットフォーム・12306では、関連の優待策が適用される列車の番号の横に「敬」という文字が表示されている。また、優待策が適用されたチケットの購入履歴の詳細や本人のチケットのページに「長者優待」という文字が表示される。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年5月14日