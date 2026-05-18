演算能力ネットワークの時代が来た！ トークン使用量1千倍増

今年3月、中国では人工知能（AI）におけるトークン（AIが文章を理解・生成するための最小単位）の1日平均使用量が140兆を超え、2024年初めに比べて1000倍以上増加した。それにともなって大規模AIモデルの使用コストが跳ね上がり、業界関係者の多くが重い負担にあえいでいる。

国務院常務会議は今月、「水道網、新型電力網、演算能力ネットワーク、次世代通信ネットワーク、都市部地下パイプライン、物流網などの計画・建設を強化する」ことを打ち出し、演算能力ネットワークを水道や電力などの公共インフラと同じく重要なものと位置づけた。同時に、4月に行われた中共中央政治局会議でも同様の言及がなされた。これらに先立ち、第15次五カ年計画（2026～30年）でも、「多層的な演算能力施設体系と全国一体化演算能力ネットワークを構築しなければならない」との記述があった。

資金や予算について、国家発展改革委員会は「今年は6つのネットワークと関連分野への投資総額が7兆元（1元は約23.3円）を超える」との見方を示した。

では、演算能力ネットワークとは何だろうか。

演算能力ネットワークは電力網のようなものだと言えば分かりやすいだろう。私たちが電力を使用する時、各世帯に発電機を設置する必要がないのは、大規模な電力網が統一的に建設され、統一的に電力を割り振っているからだ。同じように、演算能力ネットワークも全国各地のデータセンター、スーパーコンピューターセンターをつないで1つの大きなネットワークとし、統一的に演算能力を調整・配分する。必要な時に、ネットワークで直接「演算能力を購入」することができ、必要に応じて費用を支払うため、コストは自ずから低下する。

トークンはAIが情報を処理する時の基本単位であり、トークンの総使用量にはAIエージェントをはじめとする革新的なAI応用の深まりや広がりが体現される。トークンコストにはアルゴリズムと演算算力の効率が反映される。技術が絶えず成熟に向かい、演算能力の供給が最適化を続けるのにともなって、単位トークンあたりの使用コストも徐々に下がっていくことが予想される。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年5月18日