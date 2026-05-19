未来産業にフォーカスする中露博覧会　黒竜江省哈爾浜

黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市で現在開催中の第10回中露博覧会では、未来産業が「展示ブース」から「市場」へと歩みを進めている。スマートデバイスやデジタルセキュリティ、グリーン建材、新型エネルギー貯蔵などの重点分野をカバーし、スマート製造と科学技術イノベーションのハードパワーを多角的に展示しており、同博覧会で大きな注目スポットとなっている。新華網が伝えた。

中国商務部（省）が発表した最新統計データによると、2025年において中国とロシアの貿易額は2279億ドル（1ドルは約159.0円）に達し、3年連続で2千億ドルの大台を突破した。中国は、16年連続で、ロシアにとって最大の貿易相手国の地位を維持している。今年1～4月、両国間の貿易額は前年同期比19.7％増の852億4100万ドルに達した。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年5月19日