快適型観光列車「長江デルタ・スター・エクスプレス」が上海から出発

長江デルタエリア初となる快適型観光列車「長江デルタ・スター・エクスプレス」が今月19日、観光客約200人を乗せて、上海西駅から新疆維吾爾（ウイグル）自治区に向かって出発した。乗客は18日間をかけて、ヤルダン地形や丹霞地形、高山、湖、草原、峡谷など多種多様な地形と自然の景色をじっくりと楽しむことになっている。新華網が伝えた。

中国鉄路上海局集団有限公司が打ち出した同列車には、二人部屋、三人部屋、四人部屋の3タイプがあり、各部屋に専用のトイレとバスルームがあるほか、スマートライトコントロールシステム、専用の荷物収納スペース、パノラマの車窓などが備え付けられている。さらに、車内には医務室が設置され、医療用アイスボックスや自動体外式除細動器（AED）などが配置されており、乗客が健康の面でも安心して旅ができるようになっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年5月20日