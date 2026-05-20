地下2500mから熱を採取！ 中国初の超臨界CO2地熱プロジェクトが稼働開始
人民網日本語版 2026年05月20日14:35
中国華能集団が開発・建設を進めていた中国初の超臨界二酸化炭素（CO2）地熱プロジェクトが5月19日、河南省鄭州市で正式に稼働を開始した。これは、中国の地熱エネルギーの効率的な開発・利用分野における新たなブレイクスルーを示している。科技日報が伝えた。
同プロジェクトでは、水の代わりに超臨界CO2を熱媒体として使用する。超臨界CO2を深さ2500メートルに達する地熱井の底部まで送り込み、地中熱を吸収した後、地上へ戻し熱を暖房用水へ伝達する仕組みだ。
従来の地熱利用で一般的だった水媒体方式と比べ、超臨界CO2は密度が高く、流動抵抗が小さいため、採熱効率がより高い。採熱能力は約20％向上し、単位当たりの暖房エネルギー消費量は10％低減できる。また、全プロセスで地下水を採取せず、地層汚染や地質環境への攪乱も発生しないため、クリーンかつ安全な採熱を実現できる。
プロジェクトの稼働後、冬季に1万8000平方メートル超の住宅集中暖房需要を満たすことが可能となり、年間で標準石炭約288トンを代替し、CO2排出量を約750トン削減できる見込みだ。（編集YF）
「人民網日本語版」2026年5月20日
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