第4回サプライチェーン博が6月に開幕　中国国内外676社の出展確定

第4回中国国際サプライチェーン促進博覧会が6月22日から26日まで北京市で開催される。これまでに、85の国・地域および国際機関から、中国国内外のサプライチェーン主導企業、「専精特新（専門化・精密化・特徴化・新規性）」企業、各種業界団体など676社・機関の出展が確定している。そのうち外資系企業の割合が36.5％に上り、フォーチュン・グローバル500に入る企業と各産業のリーディングカンパニーの割合は65％を超える。

5月22日に行われた記者会見で、中国国際貿易促進委員会の李興乾副会長がこうした情報を明らかにした。李副会長によると、「出展企業が帯同する産業チェーンの川上から川下に至る協力パートナーを合わせると、実際の出展企業は1200社を超える見込み。現在、博覧会に来場し商談を行うことが確定している海外からの団体は150以上あり、団体の数もレベルも前回を上回ることが予想される」という。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年5月25日