キシタアゲハの羽化する様子を見てみよう　雲南省

雲南省紅河哈尼（ハニ）族彝（イ）族自治州金平苗（ミャオ）族瑶（ヤオ）族傣（タイ）族自治県にある「中国紅河蝶の谷」は初夏の訪れとともに、キシタアゲハが羽化するシーズンを迎えている。朝霧がまだ完全には晴れない時間帯、葉の影にぶら下がったサナギがかすかに震えるように動くと、サナギの殻をやぶってアゲハチョウがついに姿を現した。シワシワに縮んでいた羽は、数分のうちに体液で満たされ、少しずつ広がっていく。太陽の光が黄金色の翅脈を照らし、物静かで、しかし輝かしい光彩を放っている。アゲハチョウはそっと羽を震わせると、風に乗って飛び立ち、山谷に差し込む光の中へと溶け込んでいった。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年5月27日