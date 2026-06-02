FIFA2026年W杯とポップマート「ラブブ」アートトイのコラボ製品が登場

上海にあるポップマート専門店では6月1日、国際サッカー連盟（FIFA）が初めて、アートトイIPとワールドカップ（W杯）とのコラボレーションを公認した「LABUBU（ラブブ）アメリカ・カナダ・メキシコW杯シリーズ」のぬいぐるみが、買物客の注目を集めていた。同シリーズの商品のひとつである背番号10番のW杯特製ユニフォームを着て、取り外し可能なレプリカのW杯トロフィーを手に持ったラブブぬいぐるみは、細部までこだわったデザインで、可愛らしいラブブとサッカーに対する熱い思いが融合されたデザインになっている。シリーズにはこのほかにもミニポーチや盲盒（ブラインドボックス）などがある。現在、W杯コラボ商品は、公式オンラインプラットフォームと実店舗どちらも全て完売しており、店頭にはサンプルが展示されているだけとなっている。今回のコラボレーションは、FIFAが初めてアートトイIPとW杯の協力を公認したものであり、熱気あふれるスタジアムの雰囲気を日常の文化観光消費シーンに溶け込ませることを目的としている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年6月2日