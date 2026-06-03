FPVドローンの視点から見た河南省の黄金色に染まった小麦畑の収穫

6月2日午後5時の時点で、中国全土で今年の夏に収穫された小麦の面積は約793万3333ヘクタールで、収穫の進捗度は35.09％となっている。同日の収穫面積は約159万ヘクタール、投入されたコンバインハーベスターは28万9200台だった。収穫の進捗度を地域別で見ると、安徽省は約7割、河南省は約5割、江蘇省は2割強、陝西省は1割強で、山東省と山西省はまだ散発的な収穫となっている。

河南省唐河県では2日の時点で、小麦の収穫がラストスパートを迎えている。FPVドローンが黄金色に染まった麦畑の上を飛行し、コンバインハーベスターが轟音を立てながら作業を進め、麦藁が舞い、収穫の喜びが満ちあふれる麦畑の様子を捉えた。小麦の収穫が終わると、農家は休む暇もなく、夏まき作業に取り掛かることになる。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年6月3日