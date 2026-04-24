山東省の野菜博覧会で見る未来の無人農場

第27回中国（寿光）国際野菜科学技術博覧会が4月20日から5月30日まで、山東省寿光市にある野菜ハイテクモデルパークで開催される。

今回の野菜博覧会では、デジタル農業モデルルームの設置を通じて、来場者に未来の無人農場の姿を示している。

デジタル農業モデルルームでは、50種類以上の農業用ロボットがデジタル農業モデルルームで展示されている。これらのロボットは、噴霧、授粉、巡回・点検、栽培、収穫など複数種類の自動機能を実現している。これらのロボットは、AI（人工知能）による栽培決定モデル、全天候型の農地環境調整装置、スマート病害虫追跡識別装置などのシステムと連携し稼働することで、未来の農場におけるスマート化、標準化、無人化された運営を実現する。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年4月24日