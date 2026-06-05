「985」と「211」の数字が書かれた道路標識が話題になっているワケは？

今月7日に、今年の中国大学統一入学試験（通称「高考」）が始まるのを前に、陝西省安康・旬陽市の国道の「985」と「211」という数字が書かれた道路標識が大きな話題となっている。高等教育のレベルを高めるために、中国政府が重点的に建設を進める大学の「211プロジェクト」と「985プロジェクト」と同じ数字であるため、とても縁起がいいというのがその理由だ。

「211プロジェクト」とは、質の高い大学が約100校を選出し、各業界の基礎人材育成に取り組んでいる。また「985プロジェクト」では、中国の一流の名門大学39校が選ばれており、最先端科学研究や高精尖（ハイレベル・精密・先端的）人材の育成に取り組んでいる。どちらのプロジェクトの対象校も中国の質の高い大学の代表格となっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年6月5日